Nuovi contagi, l’isolamento sta iniziando a dare frutti?

Mai come in questo caso è necessario usare la cautela. Ma i numeri sembrano invogliare a un tiepidissimo ottimismo. Mentre si discute di misure ancora più restrittive per la Lombardia, la Protezione Civile dirama il consueto bollettino. I malati complessivi a causa del Covid-19 sono 8.514, in aumento di 529 unità rispetto a ieri. Abbiamo superato 10.000 contagiati complessivi tra morti (arrivati a 631, +168 rispetto a ieri) e guariti, arrivati a quota 1.004. I malati in terapia intensiva sono 877, 144 in più rispetto a ieri. Ma, si diceva, non è il momento di lasciarsi andare agli entusiasmi. La Valle D’Aosta ha invitato tutti i non residenti ad abbandonare la regione a causa dell’aumento del numero dei contagi. In Veneto, però, stanno iniziando a tornare al lavoro i medici che avevano contratto il virus ma che non presentano più sintomi.