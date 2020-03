Coronavirus, Confimprese "Verso la chiusura totale dei negozi"

MILANO (ITALPRESS) - Fatturati a picco, afflusso consumatori azzerato. Con queste premesse, i retailer vanno verso la chiusura dei negozi in tutta Italia per salvaguardare la salute dei dipendenti e ottemperare alle misure stabilite dal Governo. "Nell'attuale gravissima situazione di emergenza sanitaria nazionale e internazionale - specifica Mario Resca, presidente Confimprese - ci sono interessi superiori e preminenti cui le nostre scelte imprenditoriali devono necessariamente ispirarsi: la salute pubblica, la salute dei nostri dipendenti e la nostra salute individuale. Pertanto le nostre aziende chiuderanno i negozi su tutto il territorio nazionale". Secondo Resca "i provvedimenti restrittivi che vietano qualsiasi forma di aggregazione pubblica o privata, come il caso di outlet e centri commerciali e il droplet imposto alle aziende della ristorazione, impattano direttamente sui retailer. Tale riconoscimento potrebbe agevolare una moratoria sul pagamento dei canoni di locazione a centri commerciali e outlet da parte dei retailer per il periodo di emergenza. Si tratta di canoni gia' elevati, che in media incidono dal 10 al 20% sul fatturato del singolo punto vendita e sono insostenibili nell'attuale contesto di riduzione del giro d'affari del 50%, in particolar modo per piccoli imprenditori in franchising", conclude Resca. (ITALPRESS). ads/com 10-Mar-20 16:43