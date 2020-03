Atalanta tra le 8 migliori d'Europa, poker di Ilicic al Valencia

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Missione compiuta per l'Atalanta che si regala un'altra notte da favola in Champions League. Gli uomini di Gasperini centrano la qualificazione ai quarti grazie al successo per 4-3 nel ritorno degli ottavi contro il Valencia con un poker di Josip Ilicic in un match giocato a porte chiuse. Un primo tempo disastroso di Diakhaby manda per due volte il numero 72 al dischetto, lo sloveno ringrazia aprendo le danze al 3' e restituendo ossigeno agli orobici al 43'. Nel mezzo la rete della speranza di Gameiro al 21' dopo un errore in costruzione da parte di de Roon (sostituito con Zapata al tramonto della prima frazione per un problema a un occhio), poi il nuovo pareggio firmato al 51' dal francese, pochi secondi dopo la traversa colpita da Freuler. Il Valencia mette anche la testa avanti con Ferran Torres, ma Ilicic corona la sua serata da sogno entrando nuovamente nel tabellino dei marcatori con le reti su azione al 71' e all'82'. Storica Atalanta, per la prima volta ai quarti di Champions, tra le migliori 8 d'Europa. (ITALPRESS). ari/gm/red 10-Mar-20 22:52