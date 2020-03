Iervolino Entertainment, il bilancio si chiude in crescita del 131%

Il Consiglio di Amministrazione di Iervolino Entertainment (di seguito anche IE o la Società), società quotata sul mercato AIM Italia attiva nella produzione e co-produzione di contenuti cinematografici e televisivi per il mercato internazionale, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione Finanziaria per il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, redatta secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

“L’esercizio 2019 è stato caratterizzato da una serie di eventi molto positivi e profittevoli per la società - ha dichiarato Andrea Iervolino, fondatore e Presidente di Iervolino Entertainment - “Pur in un contesto di rallentamento macroeconomico, che ha determinato ricadute a livello domestico, Iervolino Entertainment ha portato avanti diverse attività di investimento, con la produzione di web series e di opere cinematografiche destinate essenzialmente ai mercati internazionali con un’equilibrata copertura finanziaria, ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile nel tempo. Ci siamo concentrati molto anche sul business degli short content, un format che il mercato oggi richiede sempre di più per incontrare le esigenze delle nuove generazioni e sfruttare la rivoluzione tecnologica in atto”.