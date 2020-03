Dalle Dolomiti... con rancore

Dunque siamo arrivati al parossismo. In 36 ore abbiamo assistito a una sequela della pochezza dell'animo umano che forse sperare in una soluzione rapida del Coronavirus sarebbe puro masochismo. E dunque, dopo i treni presi d'assalto dal Nord verso il Sud (con bagaglio di scuse accampate come quella di chi "si sentiva soffocare a Milano" ma che si è auto-messo in quarantena, fregandosene bellamente della possibilità di infettare il personale di Trenitalia) alla movida che non si ferma perché si sa che lo spritz vince su tutto. Anche sul Covid-19.

Le Borse tracollano, lo spread si impenna, la sanità vacilla sotto i colpi dell'infezione (a proposito, perché si attende ancora per chiamarla pandemia?), la gente muore tanto e sempre di più, ma il problema principale è lo sci. Quella qui sotto è la foto che è comparsa sul sito del comprensorio sciistico Dolomiti Superski, il teatro di alcune delle piste più belle comprese quelle di Cortina.

Ebbene, nell'annunciare la conclusione della stagione sciistica a causa del virus (provvedimento di buon senso anche se il Trentino Alto Adige non fa formalmente parte delle zone più ad alto rischio) si legge che dal 10 marzo, martedì, le piste sono off limits. Tutto giustissimo, se non fosse per una parola: rancore. Che tutti siano preoccupati - altro eufemismo - dall'evolveri della situazione è pacifico. Che in un momento così difficile, però, ci sia chi esprime rancore, come se fosse colpa di questo o di quel provvedimento se siamo tutti chiusi in casa... ecco questo sembra veramente fuori luogo. Gli inviti alla temperanza, all'utilizzo i parole moderate e pacate, deve riguardare tutti. Non soltanto la stampa (rapidamente bollata come terrorista prima e come lassista poi) o la politica. Serve uno sforzo collettivo degli italiani anche nel parlare. Perché basta una frase per far scattare nuovamente il panico o, al contrario, la faciloneria.

Dire che si rinuncia "con rancore" alla stagione sciistica è la dimostrazione plastica che non si è davvero capito niente della situazione, parabellica, in cui ci troviamo. Ci rialzeremo, perché l'Italia è forte e coraggiosa. Ma non lo faremo certo con il rancore. Semmai con la solidarietà e l'intelligenza.