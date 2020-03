Coronavirus, Fedez e Chiara Ferragni lanciano una raccolta fondi

ROMA (ITALPRESS) - Chiara Ferragni e Fedez, attraverso una donazione a livello personale di 100.000 euro, danno il via a una campagna a sostegno della raccolta fondi disponibile al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva destinata alla creazione di nuovi posti letti all'interno del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano, parte del Gruppo San Donato, ad oggi strettamente necessari e indispensabili per affrontare l'emergenza sanitaria del Coronavirus e per fornire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha urgentemente bisogno. L'iniziativa realizzata con la collaborazione del professore Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell'ospedale San Raffaele di Milano, andra' in supporto alla terapia intensiva, ambiente super specialistico per malati gravi. Lo scopo di Chiara Ferragni e Fedez e' quello di incentivare chiunque a dare un aiuto concreto a tutto lo staff dell'Ospedale San Raffaele di Milano, collegandosi direttamente al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva. Accedendo direttamente alla campagna, sara' possibile dare una donazione minima di 5 euro (la piattaforma non ha commissioni, ma in fase di donazione il donatore puo' lasciare una mancia facoltativa), i fondi totali raccolti saranno direttamente devoluti all'ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva. (ITALPRESS). sat/red 09-Mar-20 13:35