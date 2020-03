Alla Spal basta Petagna, Parma ko al Tardini

PARMA (ITALPRESS) - Dopo l'ipotesi di una sospensione del campionato momentaneamente scongiurata, al Tardini la Spal batte il Parma per 1-0. Un'ora e un quarto di ritardo per il calcio d'inizio con le due squadre richiamate negli spogliatoi dall'arbitro Pairetto in attesa di un confronto tra Figc, Lega e Governo, poi la parola che passa al campo in una situazione non affatto comoda per i giocatori. Non ne beneficia di conseguenza lo spettacolo in un primo tempo avaro di emozioni e con i due portieri mai chiamati ad intervenire. Piu' brillante la Spal in avvio di ripresa trascinata da un Valoti assoluto protagonista: dopo aver provato la conclusione personale, il numero 8 conquista un calcio di rigore trasformato con freddezza dal solito Petagna al 71'. I crociati non riescono ad evitare la sconfitta nonostante tre cambi offensivi: la Spal batte un colpo e riprende la rincorsa verso una salvezza complicata. (ITALPRESS). ari/gm/red 08-Mar-20 15:51