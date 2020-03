Sanita', gli infermieri "Nessuno tocchi il volontariato"

ROMA (ITALPRESS) - "Nessuno tocchi il volontariato. Per gli infermieri il contributo che ogni giorno fornisce il mondo del volontariato a tutto il Servizio sanitario nazionale e in particolare nel servizio 118 rappresenta un valore inestimabile, da salvaguardare e rilanciare". La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI) si dissocia dai giudizi negativi di questi ultimi giorni nei confronti del ruolo del volontariato nei servizi di emergenza. "Il servizio ha finora dato risultati incontestabili e di alto valore per la tutela della salute dei cittadini, sottolinea la FNOPI, e di questo dobbiamo ringraziare infermieri, medici e la componente volontaria che, non puo' e non deve essere allontanata con un colpo di spugna - prosegue la Federazione -. Qualunque ragionamento su un rafforzamento dei servizi di emergenza-urgenza 118 necessita di massima condivisione e confronto di tutti gli attori che oggi sono impegnati in questo servizio, oltre che del giusto tempo e approfondimento". "Se qualcuno pensa a colpi di mano e fughe in avanti, strumentalizzando il difficile momento che il Paese sta attraversando, trovera' questa Federazione nazionale assolutamente contraria - conclude la Fnopi -. Oggi c'e' bisogno di massima unita' e coesione di tutte le forze in campo e non, al contrario, di barricate per la tutela di interessi di parte". (ITALPRESS). sat/com 07-Mar-20 12:23