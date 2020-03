Yale: Scrooge e Gordon Gekko erano taccagni “nel cervello”

Oltre ad essere icone cinematografiche dell'egoismo, le nuove ricerche dell'Università di Yale suggeriscono che personaggi della fantasia come Scrooge, il banchiere taccagno del “Canto di Natale” di Dickens, e Gordon Gekko, il banchiere predatore di “Wall Street”, se prendessero vita e fossero osservati in un laboratorio di neuroscienze del XXI secolo, mostrerebbe cervelli probabilmente simili per le firme neurali e una mancanza di sincronia tra l'amigdala e la corteccia prefrontale mediale.

L’ articolo che rivela questa sconcertante tesi (Dal Monte et al., 2020) è stato pubblicato il 24 febbraio su Nature Neuroscience. Olga Dal Monte, del dipartimento di psicologia dell'Università di Yale, è la prima autrice dell'articolo. "Questi risultati suggeriscono che il coordinamento specializzato nella rete mediale prefrontale-amigdala è alla base delle preferenze di decisione sociale", scrivono gli autori.

"Abbiamo trovato una firma unica di sincronia neurale che riflette se è stata presa una decisione prosociale o antisociale", ha detto l'autore Steve Chang, che è assistente professore di psicologia e neuroscienze a Yale, in un comunicato stampa. "Sappiamo tutti che ci sono differenze individuali nei livelli di generosità. Forse Scrooge, dopo tutto, non aveva alti livelli di sincronia".

Gli esseri umani e le scimmie sono creature sociali che mostrano vari gradi di generosità ed egoismo specifici del contesto. Sulla base di esperimenti sulle scimmie, i ricercatori hanno scoperto che, poco prima di un comportamento prosociale o antisociale, i primati mostrano sia positivi che negativi "altre preferenze" (ORP) che sono accompagnati da una distinta firma neurale.

Anche se questo studio è stato condotto con i primati, i ricercatori ipotizzano che gli esseri umani possano mostrare simili firme neurali relative all'egoismo e alla generosità.

Durante questo esperimento, i ricercatori si sono concentrati sulle interazioni neuronali tra l'amigdala e la corteccia prefrontale mediale come scimmie erano di fronte a una decisione "da condividere o non condividere" per quanto riguarda il loro succo di frutta. Ogni scimmia dello studio ha sperimentato alcuni scenari diversi che hanno spinto a decidere se condividere o meno un succo di frutta con un'altra scimmia.

Indipendentemente dallo scenario, quando le scimmie hanno deciso di essere generose e di condividere il loro succo, l'amigdala basolaterale e la regione del giro cingolato anteriore rostrale della corteccia prefrontale mediale sono diventati altamente sincronizzati.

Al contrario, quando una scimmia si comportava in modo asociale o si comportava in modo egoistico non condividendo il succo di frutta, la sincronicità neurale tra l'amigdala e la corteccia prefrontale mediale è stata notevolmente soppressa.

"La sincronizzazione tra i due nodi è stata migliorata per una preferenza positiva per l'altro, ma soppressa per un ORP negativo", scrivono gli autori. "Queste interazioni avvenivano in bande di frequenza beta e gamma a seconda dell'area che contribuiva ai picchi, mostravano una specifica direzionalità del flusso di informazioni associata ad un ORP positivo e potevano essere usate per decodificare le decisioni sociali".

In particolare, osservando i dati neuronali in tempo reale, Dal Monte et al. erano in grado di prevedere se una scimmia stava per essere generosa sulla base di livelli più elevati di sincronicità neurale e di coordinazione prefrontale-amigdala mediale.

Sappiamo tutti come ci si sente ad essere generosi; ci si sente bene e tende a renderci felici. La prossima volta che sentirete l'impulso di comportarvi come Gordon Gekko, Veruca Salt, o Scrooge, visualizzando come la sincronicità neurale nel vostro cervello possa essere fuori sincronia, immaginate come ci si sentirebbe a spostarsi verso altre preferenze più generose.

Naturalmente, qualsiasi risultato positivo associato alla visualizzazione della sincronicità del cervello che si armonizza in modo più prosociale o generoso potrebbe essere attribuito all'effetto placebo. Detto questo, in un futuro prossimo, potremmo avere una tecnologia di neurofeedback che potrebbe aiutarci a imparare a coordinare consapevolmente specifiche regioni cerebrali componendo l'attività neurale sincronizzata.