La metamorfosi del Ftse100 e la crescita degli Etf

Nell’ultima revisione trimestrale del paniere di titoli compresi nell’indice Ftse100 della Borsa di Londra, c’è stato un bel rimescolamento. Alcune società hanno subito un colpo duro e sono state estromesse. Come la catena di fai da te Kingfisher e la compagnia di viaggi TUI, che - pur avendo beneficiato del fallimento del rivale Thomas Cook l'anno scorso - ha lottato con la messa a terra degli aerei Boeing 737 MAX 8 e, più recentemente, con gli effetti del coronavirus. A loro si è aggiunta la NMC Health, le cui azioni sono state sospese a seguito di un grave scandalo contabile. La società mineraria Fresnillo e l'alternative asset manager Intermediate Capital Group, nel frattempo, sono stati più che felici di togliere lo status di "blue chip" a queste società.

Intanto, la quota di liquidità degli investitori nei fondi "passivi" - che seguono l'andamento degli indici di borsa, spesso attraverso i fondi negoziati in borsa (Etf) - sta crescendo. Negli Stati Uniti, infatti, la metà di tutti gli investimenti in borsa è ormai passiva. Prima del riequilibrio di mercoledì, quindi, gli investitori "attivi" con gli occhi attenti avrebbero potuto acquistare alcuni titoli britannici ad alta performance nella speranza di guadagnare quando i fondi passivi avrebbero rispecchiato l'indice aggiornato.

Anche se preferite i singoli titoli agli Etf, vale la pena di tenere d'occhio quali vengono aggiunti ai vari indici. Gli studi suggeriscono che le azioni che sono fortemente possedute dagli Etf salgono più della media in un mercato in crescita - forse grazie alla maggiore domanda. E dato che gli Etf sono più lenti a vendere, le azioni possono anche scendere meno della media in un mercato in calo.