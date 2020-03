Farmaceutica, bliz di Thermo Fisher nella diagnostica di Qjagen

Thermo Fisher, big della produzione di apparecchiature scientifiche,ha decisodi acquistare la rivale Qiagen - insieme ai suoi kit di diagnosi del coronavirus - per 10 miliardi di dollari martedì.

L'acquisto,in contanti,è il secondo tentativo di Thermo Fisher di atterrare suQiagen, gruppo con sede nei Paesi Bassi, dopo che i precedenti colloqui sono andati in fumo a dicembre. Potrebbe essere che questa volta l'affare si faccia grazie alla svendita del mercato azionario della scorsa settimana: il contante di Thermo Fisher, dopo tutto, deve aver iniziato a sembrare molto attraente per Qiagen, dato che il produttore di attrezzature ha visto il prezzo delle sue azioni scivolare.

Questo affare dall'aspetto più promettente darà a Thermo Fisher il controllo della divisione diagnostica di Qiagen - che si concentra sulle cure per il coronavirus, il cancro, e così via - così come i test di sicurezza alimentare e le analisi forensi in stile CSI. Nel complesso, Thermo Fisher si aspetta di risparmiare 200 milioni di dollari all'anno in cosiddette sinergie: cioè denaro che riduce i costi derivanti dalla sovrapposizione dei due società. Questo potrebbe dare ai 4.700 dipendenti di Qiagen qualcosa di cui preoccuparsi - come se la minaccia di una pandemia globale non fosse già abbastanza snervante.

Mentre la prospettiva di un'economia danneggiata dal coronavirus ha visto le azioni della maggior parte delle aziende cadere in Borsa, alcune stanno facendo fieno mentre il sole si annuvola. Ci sono aziende biotecnologiche come Moderna che stanno lavorando su un vaccino, ad esempio, e strumenti che permettono ai lavoratori di mantenere la calma e di andare avanti, come il servizio di videoconferenza Zoom.