Al via il nuovo fondo di turnaround di Ibla Capital

Ibla Capital, investment company indipendente attiva nel turnaround, ha chiuso la raccolta del suo secondo fondo, Ibla Industries II. Il veicolo, che ha raggiunto l’hard cap di 30 milioni di euro, investirà in Pmi in tensione finanziaria che necessitano quindi di un piano di ristrutturazione e di un rilancio dell’attività. Il fondo, nel realizzare il final closing, ha avuto come cornerstone investor un primario asset manager svizzero. Il veicolo si focalizzerà su aziende con un fatturato compreso tra i 10 e i 50 milioni di euro, attraverso l’acquisizione di quote del capitale, beni aziendali e/o debito. Il ticket di investimento, compreso tra uno e cinque milioni di euro, verrà indirizzato su aziende industriali, con particolare attenzione al mondo del manufacturing. Il precedente veicolo di Ibla Capital, sempre dedicato alle attività di turnaround, (Ibla Industries S.à.r.l.) ha chiuso tre operazioni tra il 2016 e il 2019 investendo in: Natural Way Laboratories, società attiva negli integratori alimentari; Presotto Industrie Mobili, marchio storico nella produzione e commercializzazione di mobili di alta qualità per la zona giorno e la zona notte e Assio, azienda che realizza mobili imbottiti per noti brand dell’arredamento e per grandi progetti per hotel e settore navale.