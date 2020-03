Juventus-Inter si giochera' l'8 marzo alle 20.45 a porte chiuse

MILANO (ITALPRESS) - Juventus-Inter, valida come recupero della 7a giornata di ritorno, si giochera' domenica 8 marzo alle ore 20.45 a porte chiuse. Lo ha ufficializzato la Lega di serie A con una nota, nella quale ha reso noto il programma completo del recupero della 7a giornata di ritorno della serie A in programma tra domenica 8 e lunedi' 9 marzo: Domenica ore 12.30 Parma - Spal Domenica ore 15.00 Milan - Genoa Domenica ore 15.00 Sampdoria - Hellas Verona Domenica ore 18.00 Udinese - Fiorentina Domenica ore 20.45 Juventus - Inter Lunedi' ore 18.30 Sassuolo - Brescia La Lega di serie A ha anche ufficializzato la data dei recuperi delle gare non disputate e valide per la 6a giornata di ritorno. Sono state tutte inserite per il 18 marzo, ad eccezione di Inter-Sampdoria che sara' riprogrammata nella prima data utile. Questo il programma dei recuperi gia' decisi: Mercoledi' 18 marzo ore 18.30 Atalanta - Sassuolo Mercoledi' 18 marzo ore 18.30 Hellas Verona - Cagliari Mercoledi' 18 marzo ore 18.30 Torino - Parma (ITALPRESS). gm/red 05-Mar-20 17:22