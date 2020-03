Coronavirus, nessun focolaio nel Lazio

ROMA (ITALPRESS) - Nessun focolaio di Coronavirus nel Lazio. E' quanto emerso dal bollettino medico dell'Istituto Spallanzani, dove i 22 ricoverati, compresi i due cinesi ormai negativizzati, "sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia intensiva e che necessitano di supporto respiratorio". L'ospedale romano spiega che "tutti i casi positivi, al momento, ancora presentano un link epidemiologico con le aree del Nord del Paese o con un caso confermato", sottolineano i medici, spiegando che "si sta provvedendo a dimettere 22 pazienti, risultati negativi ai test o che non richiedono piu' ospedalizzazione". "Non nascondiamo nulla, ma dal versante dello Spallanzani il messaggio che possiamo mandare e' abbastanza tranquillizzante. Non c'e' grande un assedio, la popolazione si sta dimostrando molto matura e ci sta anche agevolando nel nostro lavoro di comunicazione corretta. Gli ospedali non sono assaliti", ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto. "Siamo in condizione di accogliere e anche di guarire", ha aggiunto Vaia annunciando inoltre che l'ospedale "si sta organizzando in modo di accogliere piu' pazienti. Aumenteremo i posti letto e di terapia intensiva". (ITALPRESS). fsc/red 04-Mar-20 13:17