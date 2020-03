Che cosa succederebbe se si fermasse l'autotrsasporto?

Siamo talmente abituati all'autotrasporto che lo diamo quasi per scontato. Eppure, senza le consegne, senza i trasporti, l'intero ciclo vitale delle nostre città verrebbe meno. Chi potrebbe far circolare i materiali per le costruzioni? Chi gestirebbe l'approvvigionamento di merci e beni deperibili? Chi gestirebbe la raccolta dei rifiuti? Chi spegnerebbe gli incendi? E i farmaci come farebbero a raggiungere le farmacie? Sarebbe una catastrofe. Ecco perché.