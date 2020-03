Mukako campione italiano della crescita per il Financial Times

Mamma 2.0, più nota con il suo brand nativo digitale Mukako, è la prima società italiana nella classifica FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2020. La graduatoria raccoglie le mille società europee che sono cresciute di più fra il 2015 e il 2018. Questa speciale classifica, giunta alla quarta edizione, è realizzata dal Financial Times insieme a Statista, leader mondiale dell’analisi statistica.

Con una crescita media annua (CAGR) pari al 316% tra il 2015 e il 2018, Mukako, che realizza e vende online in Italia e nel mondo prodotti per bambini che uniscono design e ludo-didattica, si è piazzata al nono posto della classifica FT 1000 ed è, quindi, nella top 10 delle mille società che hanno registrato la maggiore crescita del fatturato nel triennio 2015-2018 in Europa. Non solo, Mukako è anche l’e-commerce europeo che è cresciuto di più nel periodo.

“Siamo fieri di questo risultato, che ci vede tra i leader della crescita a livello europeo, oltre che in Italia. Un risultato che abbiamo realizzato grazie a un modello di business direct to consumer che ci permette di offrire i nostri prodotti multigioco per bambini dal design italiano a prezzi estremamente più competitivi di quelli del retail fisico. Il 2018, l’anno a cui fa riferimento la classifica del FT per misurare la nostra crescita, è stato l’anno di MUtable, che abbiamo lanciato nel 2016 e che oggi vendiamo in 30 Paesi”, ha commentato Martina Cusano, Ceo e co-fondatrice di Mukako.