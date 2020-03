In Francia video sulla pizza al coronavirus poi rimosso, e' polemica

ROMA (ITALPRESS) - E' polemica dopo il video shock mandato in onda dalla tv francese Canal+ su un pizzaiolo italiano che tossisce e sputa sulla pizza al "coronavirus". Dopo l'ondata di proteste bipartisan provocate dal filmato, il gruppo televisivo francese ha rimosso il video e si e' scusato. Sulla vicenda e' intervenuto anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con un post su facebook: "Questa e' l'anteprima di un video diffuso da una tv francese che considero di dubbio gusto e inaccettabile. Comprendo la satira e capisco tutto, ma prendersi gioco degli italiani in questo modo, con l'emergenza del Coronavirus che stiamo affrontando e' profondamente irrispettoso. Come ministero degli Esteri abbiamo immediatamente attivato la nostra ambasciata a Parigi. Invito gli autori del programma a venirsi a mangiare una pizza in Italia, una pizza come non l'hanno mai mangiata nella loro vita. Li invito a rispettare i nostri prodotti e il Made in Italy, eccellenze che non hanno pari nel mondo". (ITALPRESS). mgg/red 03-Mar-20 17:10