De Andre' & Pfm, arriva l'album dello storico concerto di Genova

ROMA (ITALPRESS) - "Fabrizio De Andre' & Pfm. Il Concerto Ritrovato" diventa un cofanetto. Lo storico filmato del concerto di Genova di Fabrizio De Andre' con la PFM, recentemente ritrovato, integralmente restaurato, e campione di incassi al cinema (l'11 marzo sara' nuovamente in tutte le sale italiane, per un solo giorno), verra' pubblicato da Sony Music in doppio formato, CD con libretto, e doppio LP (180 gr). Per la prima volta, il concerto del 3 gennaio 1979 al Padiglione C della Fiera di Genova si potra' ascoltare integralmente e con una qualita' mai sentita prima. L'intera registrazione, dopo un meticoloso ed importante lavoro di restauro e masterizzazione (a cura di Lorenzo Cazzaniga e Paolo Piccardo) uscira' in altissima qualita'. "Fabrizio De Andre' & Pfm. Il Concerto Ritrovato" sara' nei negozi e digital store dal 17 aprile. (ITALPRESS). mgg/com 03-Mar-20 14:24