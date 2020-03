Motomondiale, cancellato anche Gp Thailandia del 22 marzo

BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) - Dopo il rinvio del Gp del Qatar, gara d'avvio della MotoGp 2020 prevista l'8 marzo, arriva la stessa decisione per il Gp di Thailandia, in programma il 22 marzo a Buriram. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro della sanita' thailandese Anutin Charnvirakul. Decisione poi confermata da Fim, Irta e Dorna. "A causa del Coronavirus, e' stata presa la decisione di posticipare il GP della Thailandia" recita la nota della FIM. "Mentre il coronavirus continua a svilupparsi, il governo thailandese ha comunicato che non sara' possibile organizzare il Gran Premio di Thailandia nella data prevista. La FIM, l'IRTA e la Dorna si rammaricano quindi di annunciare che l'evento, che si terra' il 22 marzo a Buriram, e' stato rinviato e stanno valutando se una data alternativa e' possibile per l'evento alla fine di questa stagione". (ITALPRESS). gm/red 02-Mar-20 11:19