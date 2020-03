Coronavirus, UCapital24 apre un canale d'informazione dedicato

UCapital24 S.p.A. (“UCapital24” o “Società”) - primo social network economico-finanziario a livello globale, quotato sul mercato AIM Italia - comunica l’apertura sulla propria piattaforma di un canale di informazione aperto a tutti dedicato al tema del Coronavirus, con un particolare focus sull’impatto che l’epidemia, registrata per la prima volta in Cina lo scorso dicembre, avrà sull’economia globale.

Anche gli utenti non registrati su UCapital24 possono accedere gratuitamente e usufruire dei contenuti del nuovo canale, che si configura all’interno del social network come gruppo tematico. L’obiettivo di questa iniziativa è contribuire alla diffusione di una “sana” informazione sul tema, attingendo a fonti autorevoli e alla creazione di un luogo di dibattito e scambio aperto a tutti.

Gianmaria Feleppa, Fondatore e AD di UCapital24 S.p.A., commenta: “In questo momento, superato lo stupore iniziale, vogliamo dare il nostro contributo a una seria riflessione sugli effetti a breve e lungo termine di questa situazione eccezionale. Tutti gli utenti della rete devono essere messi nelle condizioni di potersi informare attingendo a fonti e dati autorevoli, nazionali e internazionali, anche nell’ottica di poter valutare in maniera consapevole eventuali decisioni di investimento”.

UCapital24 è il primo social network professionale fintech in grado di fornire ai propri utenti un ampio bacino di informazioni relative al mondo economico e un accesso diretto ai mercati finanziari, tramite strumenti di analisi sviluppati con algoritmi proprietari che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Insieme alla fruizione in tempo reale di indici, dati macroeconomici, avanzati strumenti di analisi e news costantemente aggiornate - il tutto in oltre 60 lingue diverse - UCapital24 consente ai propri utenti di interagire dinamicamente con gli strumenti del mondo social network, proponendosi come punto di riferimento per tutti coloro che sono interessati al mondo economico e finanziario, professionisti e non.