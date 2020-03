Coronavirus, a Milano il duomo riapre ai turisti con molte cautele

MILANO (ITALPRESS) - Ha riaperto le porte alle 9 anche ai turisti il Duomo di Milano, rimasto chiuso fino a stamani in via precauzionale per l'emergenza coronavirus. Si accede dalle porte laterali, con molte cautele. Gli accessi sono contingentati per evitare assemblamenti all'interno del complesso monumentale. Le visite guidate sono consentite per gruppi fino a 10 persone. La navata centrale e' transennata all'ingresso principale perche' non ci sono messe. (ITALPRESS). vbo/mgg/red 02-Mar-20 10:18