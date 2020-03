Coronavirus, American Airlines sospende voli per Milano

ROMA (ITALPRESS) - "A causa della riduzione della domanda, American Airlines sta sospendendo le operazioni da e per Milano". A renderlo noto e' la stessa compagnia. Niente voli dunque dall'aeroporto JFK di New York e da Miami. "I voli per Milano dovrebbero riprendere il 25 aprile. I nostri team stanno contattando direttamente i clienti interessati per soddisfare le loro esigenze", sottolinea ancora la compagnia. (ITALPRESS). abr/com 01-Mar-20 12:34