Tre nuove nomine rafforzano il management di agencasa.it

La squadra di Agencasa.it si rafforza con l’ingresso di tre nuovi manager che rafforzano il management team della startup milanese, fondata e guidata da Alessio De Rosa, che sta rivoluzionando il settore della compra-vendita immobiliare con un servizio che riduce le tradizionali commissioni di agenzia per i proprietari che vogliono vendere o affittare un immobile. Si tratta di Giacomo Zaninetta, nominato Chief Operating Officer, Danilo Bruno, nominato Chief Technology Officier e Alessio Pireddu, che si occuperà della gestione delle risorse umane con la carica di Head of Recruiting and People Development.

L’arrivo di Zaninetta, già consulente di Boston Consulting Group e con un MBA all’Insead di Fontainebleau, di Danilo Bruno, ingegnere informatico con lunga esperienza di consulenza nei processi di internazionalizzazione in BPC Group e successivamente come IT Manager in Tucano e di Alessio Pireddu, formazione umanistica e già consulente di Oliver James Associate, sarà funzionale alla creazione di un team di giovani professionisti in grado di gestire la crescita commerciale esponenziale in atto. Valore aggiunto della startup è l’aver portato un alto grado di innovazione tecnologica nel più tradizionale dei settori, quello della compra-vendita immobiliare. Il vantaggio diretto per i clienti è il risparmio di tempo, grazie alla semplicità del servizio, e di denaro, infatti il proprietario di casa deve pagare all’agenzia solo un contributo spese di massimo 590 euro a vendita o locazione effettuata.

“L’ingresso di Giacomo, Danilo e Alessio è per noi una grande soddisfazione” – dichiara Alessio De Rosa, CEO di Agencasa.it – perché hanno le giuste competenze per garantire lo sviluppo del nostro business. A dieci mesi dal lancio, la società sta registrando una crescita esponenziale, e questo si riflette anche nella nostra capacità di attrarre talenti ed esperti. L’acquisizione di competenze verticali è uno dei nostri asset principali sin dall’inizio e grazie a questi tre nuovi ingressi e al team che ci ha fatto crescere fino ad oggi, siamo pronti per guardare al futuro con importanti prospettive di sviluppo, sia in termini di volumi gestiti, sia di presenza sul territorio”.

Agencasa.it, proptech attiva da maggio 2019 nei servizi di intermediazione immobiliare, promossa e finanziata dal colosso tedesco Rocket Internet che incuba e investe in aziende innovative con lo scopo di farle crescere a livello interazionale, ha in gestione quasi 200 immobili, nelle città di Milano, Torino, Napoli, Monza, Pavia, Lodi e Varese, (Roma in lancio nelle prossime settimane) per un contro valore immobiliare di circa 40 milioni di euro, e punta a raddoppiare le assunzioni, tra dipendenti e agenti, nei prossimi mesi.