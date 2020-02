Smart working improvvisato? Attenti allo smart-hacker!

Con la crisi del Coronavirus, molte aziende italiane, soprattutto nelle aree maggiormente interessate, si ritrovano ad essere promotrici dello smart working, sul quale però, prima dell’emergenza, erano un po’ scettiche. Non erano infatti bastati i dati, di diverse e autorevoli fonti, sugli effetti positivi dello smart working sia sulla produttività (+15%) sia sul benessere del dipendente – per l’80% dei lavoratori miglioramento della conciliazione vita-lavoro e riduzione dell’assenteismo del 20% - a convincere la maggior parte delle aziende italiane. Nemmeno le statistiche che indicavano un risparmio economico per l’azienda (30% sui costi di gestione degli spazi fisici) e un impatto altrettanto positivo sull’ambiente, grazie ad esempio alla riduzione delle emissioni di CO2 dovute alla mobilità e al pendolarismo, sono state driver per la diffusione di questa prassi smart.Infatti, sono 570.000 i lavoratori italiani che accedono a modalità di lavoro smart, ma potrebbero essere molti di più, circa 5 milioni.

Con l’arrivo del Coronavirus in Italia però assistiamo a una diffusione capillare, e più informale, dello smart working. Molte le realtà, anche medio-piccole, che lo hanno scelto per far fronte all’epidemia, facilitate anche dal provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2020 che ne dispone l’applicabilità in via automatica fino al 15 marzo in sei regioni (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria).

Lo smart working, in questo perimetro di tempo e spazio, è attivabile senza accordo scritto, rispettando però tutte le norme della legge 81/2017 e adempiendo all’obbligo di rendere l’informativa sui rischi per la salute e sicurezza del lavoro straordinariamente in via telematica.

L’adozione dello smart working improvvisa però pone due sfide: per l’azienda, rischi informatici e cybercrime a fronte di un’implementazione non strutturata, mentre per gli smartworker, soprattutto per quelli che sperimentano questa modalità per la prima volta, una nuova gestione e organizzazione della giornata lavorativa, degli orari di lavoro e degli spazi e un possibile senso di isolamento.

Lo smart working si presenta quindi come una soluzione sostenibile e agile anche di fronte a situazioni emergenza, come in Cina o in Liguria dopo il crollo del ponte Morandi. Ma questa situazione transitoria può essere colta dalle aziende come una fase “test” per valutare l’opportunità di adottare, previo rispetto della normativa, anche in futuro questa modalità di lavoro che presenta molteplici e comprovati benefici anche sul lungo periodo. Nella speranza che possibili ed eventuali falle di questo “test”, causate da una evidente scarsa preparazione, non siano invece utilizzate come giustificazione per il futuro. (di Valeria Gelosa)