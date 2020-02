Kraft Heinz, il colosso mondiale del food stroncato dal rating basso

Il recente downgrade del colosso degli alimentari Kraft Heinz ha rappresentato un bel boccone amaro per i mercati finanziari quando Fitch e S&P Global Ratings hanno declassato da BBB- al livello spazzatura BB+ il suo debito, spostando i 29 miliardi di dollari di indebitamento della società nel segmento high yield. Considerando un arco di tempo di quasi 15 anni, la società è il più grande “fallen angel” (angelo caduto) del mercato obbligazionario e il terzo emittente high yield per dimensioni del debito. Alcuni investitori soggetti a limitazioni per quanto riguarda le esposizioni all’high yield, sono stati costretti a liquidare le loro posizioni, causando nel giro di due giorni una flessione di 14 punti per il titolo obbligazionario trentennale di Kraft Heinz. Quando però sono poi subentrati gli investitori high yield con le loro posizioni buy, i prezzi hanno recuperato circa cinque punti.

Queste recenti vicende – rileva Neuberger Berman in una sua ricerca - hanno indotto alcuni partecipanti del mercato del credito ad assumere un orientamento diffusamente pessimista, paventando una svolta negativa per il sovradimensionato mercato BBB, il gradino più basso del segmento investment grade. In quel segmento i titoli BBB, con i loro 2.900 miliardi di dollari, costituiscono quasi la metà del totale e vengono considerati particolarmente vulnerabili con l’avanzare del ciclo economico.

E in effetti Kraft Heinz è per certi versi il paradigma degli emittenti tradizionali vulnerabili. Nata nel 2015 in seguito a una fusione manovrata da Berkshire Hathaway e 3G Capital (entrambe le quali detengono quote di partecipazione), la società ha emesso una gran quantità di titoli di debito, ma la sua divisione di cibi lavorati ha faticato nelle vendite a causa della diffusa svolta salutista in atto tra i consumatori. La nuova tendenza ha inciso sui marchi dell’azienda per 15 miliardi di dollari.

Ma come non tutti mangiano merendine, anche il segmento BBB, secondo noi, non va valutato solo alla luce di quanto sta accadendo a Kraft Heinz. In questo caso, il management ha deciso deliberatamente di mantenere alto il dividendo nonostante l’elevato indebitamento, sapendo, sulla base delle precedenti dichiarazioni delle agenzie di rating, che ne sarebbe probabilmente derivato un downgrade. Così facendo, ha rovesciato l’impegno, preso in precedenza, di mantenere i rating investment grade raggiunti nel corso del 2019. Il management di una società ha indubbiamente il diritto di cambiare la propria strategia e, in questo caso, il declassamento del rating a livello di spazzatura è stata una decisione consapevole. Solo il tempo saprà dire se si è trattato di una buona scelta oppure no.