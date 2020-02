Immobiliare, Blackstone punta sullo student housing 6 miliardi di dollari

Il colosso del private equity americano Blackstone ha accettato di acquistare la società britannica di alloggi per studenti iQ per 6 miliardi di dollari - il più grande affare immobiliare privato mai realizzato in Gran Bretagna. L'azienda scommette molto sul mercato studentesco in crescita nel Regno Unito, ma potrebbe anche cercare di chiudere il suo affare prima che i prezzi degli immobili - che sono di nuovo in aumento dopo la partenza del Regno Unito dall'Unione Europea - salgano troppo.

Lo student housing è un business in forte espansione anche in Italia, grazie all’incremento accelerato delle iscrizioni alle università di studenti fuorisede, ma è contrastato dal parallelo sviluppo delle università telematiche.