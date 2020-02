Home Depot ritrova la strada della crescita e dribbla il Coronavirus

Dopo una serie di risultati deludenti, le vendite del quarto trimestre di Home Depot – il colosso Usa delle forniture per la casa - nei negozi fisici esistenti sono aumentate del 5% rispetto a un anno fa. E mentre il temuto coronavirus sta portando la maggior parte delle aziende a ridurre le loro proiezioni di crescita, il grande retailer ha effettivamente aumentato le sue previsioni di vendita per il 2020. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che gli scaffali di Home Depot sono ben forniti anche con l'epidemia che ha avuto un impatto sulle catene di fornitura globali. Oppure potrebbe semplicemente essere che l'azienda si trovi a trarre vantaggio dai consumatori poco propensi ai viaggi, che stanno spostando la loro spesa verso il miglioramento della casa.

I risultati di Home Depot sono stati un orologio difficile per Lowe's, che mercoledì ha registrato vendite nel quarto trimestre nei negozi esistenti che sono cresciute a metà del ritmo di quelle del suo acerrimo rivale. Così, mentre Lowe's ha cercato di attrarre più acquirenti online e costruttori di case professionali ultimamente, la sua stessa spinta al miglioramento della casa non sembra ancora dare i suoi frutti.

I nuovi dati di questa settimana mostrano che i prezzi delle case negli Stati Uniti sono aumentati del 3,8% a dicembre rispetto all'anno precedente, rispetto al 3,5% di novembre. Questa è una buona notizia sia per Home Depot che per Lowe's: i proprietari di case sono più propensi a spendere per le ristrutturazioni quando vedono il valore della loro proprietà in crescita. E se i tassi ipotecari di oggi rimangono bassi, questi guadagni di prezzo potrebbero continuare nel 2020 e oltre.