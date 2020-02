Hi-tech americano, matrimonio tra contabilità e informazioni creditizie

La società di software per la contabilità Intuit sta meditando di acquistare il portale di finanza personale Credit Karma per 7 miliardi di dollari. L'affare sarebbe la più grande acquisizione di Intuit di sempre, e ci si aspetta che spinga l'azienda a spingersi ulteriormente nella sfera in rapida crescita della finanza personale online. Potrebbe essere una mossa astuta: mentre il prodotto di punta di Credit Karma - che fornisce ai clienti l'accesso alle loro vicende debitorie e ai loro punteggi di credito - è gratuito, l'azienda fa grandi affari confezionando prodotti di terze parti per i suoi clienti in base alle loro esigenze. E l'offerta potenziale di 7 miliardi di dollari è di 3 miliardi di dollari in più rispetto alla valutazione della società di appena due anni fa.

Intuit sta cercando di potenziare i suoi servizi di finanza personale già esistenti, come Mint - la sua piattaforma di budgeting online - e TurboTax, il software utilizzato da milioni di persone per depositare le tasse. Combinandosi con il Credit Karma di proprietà privata, Intuit può ampliare la quantità di dati finanziari che raccoglie sui clienti e migliorare le raccomandazioni per soddisfare le loro esigenze.

Gli investitori privati di Credit Karma stanno cercando così di ottenere un ritorno sul loro investimento dall'anno scorso, quando hanno pensato di quotare la società in borsa. Ma dopo una serie di deludenti offerte pubbliche iniziali nel 2019 - si pensi a Uber, Peloton, Lyft - hanno deciso di guardare altrove. Fortunatamente per loro, il "mercato delle fusioni" sta ancora andando forte - soprattutto tra le società di tecnologia finanziaria. In effetti, quest'anno ci sono già state un paio di importanti acquisizioni: Morgan Stanley ha annunciato l'acquisto del brokeraggio online E*Trade, mentre Visa sta finanziando la startup di tecnologia finanziaria Plaid.