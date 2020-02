Energia, arriva con Alens il “Facility energy management” per le imprese

Alens, azienda pavese esperta in consulenza energetica, ha introdotto un nuovo servizio evoluto e integrato alla propria offerta: si tratta del Facility Energy Management, che garantisce un supporto all’attività dell’azienda. Tramite questo tipo di processi si possono programmare gli interventi di manutenzione e incrementare l’efficienza energetica, ottimizzando costi e servizi. Si tratta di un approccio puntuale che prevede tre aspetti differenti: quello strategico, quello analitico e quello gestionale-operativo. Il primo si traduce nella politica di gestione dei servizi di manutenzione deve supportare gli obiettivi strategici relativi alla sostenibilità ambientale e non solo. Il secondo si esprime nella massima comprensione delle necessità dei clienti, puntuale verifica degli obiettivi fissati e individuazione delle più adeguate tecniche e tecnologia a supporto del Business. L’ultimo prevede il coordinamento integrato di tutti gli interventi.

«Il Facility Energy Management – ci spiega il founder dell’azienda Paolo Guardamagna – è un nuovo modo di svolgere questa attività e nessuno, per ora, lo fa come lo facciamo noi. Non vogliamo sostituirci al mondo dei manutentori, ma piuttosto affiancarli e guidarli. Siamo una sorta di ponte tra il cliente e chi si occupa della revisione degli impianti per integrarsi totalmente per migliorare le performance energetiche».

Il Facility Energy Management garantisce una serie di migliorie ai processi aziendali. In primo luogo perché consente di risparmiare sugli interventi straordinari o in caso di guasto. Inoltre perché permette l’implementazione di servizi dedicati alle persone grazie a un help desk che funziona a ciclo continuo. Grazie al Fem è possibile monitorare le attività manutentive e il loro impatto sul consumo energetico, pianificandole in modo più efficiente e meno dispendioso per l’azienda.

Ma come si realizza l’attività di Facility Energy management? Prima di tutto in un’analisi dei contratti di manutenzione in essere, per ottimizzarli. Inoltre, con la presa in carico delle richieste di intervento e con la creazione degli storici delle richieste. Segue un’analisi degli interventi e ei relativi costi, così come la creazione di piani di manutenzione personalizzati. Anche i processi sono oggetto di uno studio approfondito, sia per quanto concerne la profilazione avanzata degli interventi e dei parametri energetici, sia per quello che riguarda l’attivazione di piani di manutenzione.