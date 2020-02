Coronavirus, 821 i contagiati

ROMA (ITALPRESS) - "A questa sera alle 17 sono affette dal virus del Coronavirus sono 821, 46 i guariti e 21 i deceduti, tra i quali tre ultra 80enni ma non sappiamo ancora se sono deceduti per il coronavirus". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli nel corso del punto stampa sull'emergenza coronavirus. "Sono 412 le persone asintomatiche in isolamento domiciliare - ha aggiunto Borrelli -. Abbiamo un totale di 345 persone che sono ricoverate negli ospedali con sintomi e 64 in terapia intensiva". A una domanda sulle criticita' segnalate all'ospedale di Lodi, il commissario per l'emergenza ha risposto: "Stamattina la situazione e' tornata nella normalita'". Quanto alle scuole "si sta lavorando a un provvedimento generalizzato per tutte le Regioni sulla base di una valutazione tecnico-scientifica sui dati relativi alla malattia - ha aggiunto Borrelli -. Domani avremo tutte le risposte". (ITALPRESS). ror/sat/red 28-Feb-20 18:33