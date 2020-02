Accordo tra Enea e Mito Technology per investimenti in sostenibilità

Facilitare l’accesso a fondi di venture capital per accrescere gli investimenti in tecnologie innovative nel campo della sostenibilità. È l’obiettivo dell’intesa sottoscritta fra Enea e Mito Technology, società specializzata nella valorizzazione dei risultati della ricerca a supporto di università ed enti pubblici e advisor strategico del fondo di investimento Progress Tech Transfer, lanciato nel 2019 e sottoscritto dal Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per l’innovazione nel settore della sostenibilità. In particolare, attraverso l’intesa con Mito, Enea e Progress Tech Transfer collaboreranno per accrescere gli investimenti in tecnologie sviluppate dall’Agenzia nei settori energia, ambiente, nuovi materiali e per favorirne il trasferimento verso imprese esistenti o attraverso la creazione di spin-off.

A livello operativo, Progress Tech Transfer concorrerà a selezionare progetti Enea di “proof of concept” (a basso livello di maturazione tecnologica), sui quali indirizzare le risorse finanziarie necessarie al loro sviluppo, con l’obiettivo di arrivare all’industrializzazione e alla commercializzazione di nuovi prodotti. “Siamo particolarmente soddisfatti dell’accordo raggiunto con Enea – ha dichiarato Francesco De Michelis, amministratore delegato di Mito Technology – perché si tratta di un interlocutore cruciale nei settori di interesse di Progress Tech Transfer e un potenziale canale di alimentazione del dealflow, che ci consentirà di concentrarci sulle attività peculiari di Progress Tech Transfer come finanziatore di programmi di proof of concept. Nell’interesse anche delle generazioni che verranno, ci auguriamo di identificare progetti nel settore della sostenibilità che arriveranno al mercato e aiuteranno a risolvere le sfide ambientali, energetiche, produttive del nostro tempo”.

“Questa collaborazione con un soggetto di particolare rilievo - ha sottolineato il presidente Enea Federico Testa - è un risultato importante anche nell’ambito della strategia di Knowledge Exchange lanciata da Enea per rafforzare il trasferimento di tecnologie innovative e servizi avanzati alle imprese. Accordi analoghi sono stati siglati con altri operatori del venture capital con l’obiettivo di accrescere le opportunità di valorizzazione dei risultati della ricerca Enea in particolare nel campo delle biotecnologie e dei materiali avanzati”.