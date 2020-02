Rinnovata la partnership tra Grimaldi Lines e Blu Navy

Prosegue anche nel 2020 la partnership tra Grimaldi Lines e Blu Navy, che da diversi anni garantisce l’opportunità di usufruire di tariffe agevolate sui collegamenti marittimi per Sardegna, Corsica e Isola d’Elba. Grazie alla collaborazione tra le due compagnie di navigazione, i clienti Grimaldi Lines diretti in

Sardegna possono poi raggiungere anche la Corsica con Blu Navy, che effettua la tratta Santa Teresa

di Gallura-Bonifacio e viceversa. A tutti loro viene comunicato un codice sconto che dà diritto a

riduzioni fino al 20% (al netto di tasse e contributi).

Blu Navy raggiunge inoltre l’Isola d’Elba con la linea marittima Piombino-Portoferraio. Anche in

questo caso ai passeggeri Grimaldi Lines, attraverso un altro codice sconto, sono applicate riduzioni

fino al 20% (al netto di tasse e contributi), sempre in base alla stagionalità. I due codici sconto si

possono utilizzare solo per prenotazioni dal sito Blu Navy.

L’offerta è riservata ai titolari dei biglietti Grimaldi Lines, nonché ai loro familiari ed accompagnatori.

Lo sconto si applica al passaggio nave e al supplemento per il trasporto del veicolo al seguito e non è

cumulabile con altre tariffe speciali o convenzioni attive al momento della prenotazione. Anche ai clienti di Blu Navy è garantita la possibilità di raggiungere la Sardegna a prezzi vantaggiosi,

viaggiando a bordo delle navi Grimaldi Lines sulle rotte Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres,

Civitavecchia-Olbia e viceversa: sconto del 15% (diritti fissi esclusi) per partenze effettuate entro il 20

luglio 2020 e dal 14 settembre al 31 dicembre 2020 e sconto del 10% (diritti fissi esclusi) in alta

stagione con partenze dal 21 luglio al 13 settembre 2020.

L’offerta è riservata ai titolari dei biglietti Blu Navy, nonché ai loro familiari e accompagnatori inseriti

nella stessa prenotazione. Lo sconto si applica al passaggio nave e ai supplementi per la sistemazione

a bordo e per il trasporto di auto/moto ed animale domestico al seguito. E’ cumulabile con altre

promozioni speciali attive al momento della prenotazione, ma non con altri codici sconto e

convenzioni, né con le tariffe dedicate ai residenti, né con l’Offerta Senior.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare i siti web delle due compagnie di navigazione

(www.grimaldi-lines.com – www.blunavytraghetti.com) oppure contattare i call center (Grimaldi

Lines tel. 081 496444 e-mail: info@grimaldi.napoli.it, Blu Navy tel. 0565 269710 e-mail:

info@blunavytraghetti.com).