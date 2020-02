Coronavirus, vendevano mascherine a 5.000 euro. Venti denunce

TORINO (ITALPRESS) - Operazione in tutta Italia della guardia di finanza di Torino, coordinata dalla Procura, nei confronti di venti persone che, approfittando della situazione critica venutasi a creare in questi giorni con i primi casi di contagio del Coronavirus, vendevano mascherine e altri articoli di protezione individuale a prezzi esorbitanti, fino a 5.000 euro. Sono stati denunciati per frode in commercio. Rischiano fino a 2 anni di reclusione. Numerose le perquisizioni in Liguria, Lombardia, Marche, Campania e Calabria. (ITALPRESS). jp/ads/fsc/red 27-Feb-20 10:47