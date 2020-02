Coronavirus, Governo San Marino "I protocolli hanno funzionato"

SAN MARINO (ITALPRESS) - "Io credo che sia opportuno e indispensabile rassicurare la cittadinanza perche' i protocolli hanno funzionato ed e' stata individuata la positivita' in una persona veramente insospettabile". Cosi' il segretario di Stato alla Sanita' di San Marino, Roberto Ciavatta, che ricorda come il primo caso sammarinese di infezione da nuovo coronavirus (COVID-19) non era rientrato da viaggi all'estero o dalle zone rosse italiane. "Questo da' il segnale di una attenzione fortissima da parte del corpo sanitario - aggiunge - che sta operando veramente in maniera indefessa". Dal ministro sammarinese arriva quindi un messaggio di rassicurazione alla cittadinanza, "noi avevamo detto anche pubblicamente che visto l'accentuarsi di casistica nel circondario, noi non saremmo stati immuni e quello che abbiamo fatto e' di cercare di arginare e tenere tutto sotto controllo". Dichiarazioni che si affiancano a quelle del direttore sanitario dell'Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, Mara Morini che nel pomeriggio ha dichiarato come il caso sammarinese, che e' tutt'ora ricoverato alle Malattie Infettive dell'ospedale di Rimini, "ce lo aspettavamo ed era ampiamente prevedibile". (ITALPRESS). col/sat/red 27-Feb-20 20:39