A Messina la nave Sea Watch con 194 immigrati a bordo

MESSINA (ITALPRESS) - La nave Sea Watch con 194 migranti a bordo tratti in salvo in tre distinte operazioni e' arrivata al porto di Messina. Ad annunciarlo via Twitter la stessa Ong, aggiungendo che "attendiamo ora istruzioni relative alle misure sanitarie precauzionali per #COVID19. Come ribadito dalla Cassazione, il soccorso si concludera' soltanto con lo sbarco delle persone soccorse in un porto sicuro". Considerata l'emergenza Coronavirus, ieri il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte evidenziando che "nella caserma Gasparro Bisconte di Messina sono emerse rilevanti criticita' sotto il profilo igienico-sanitario, in merito all'accoglienza di nuovi migranti". Nella missiva a Palazzo Chigi, il governatore ha rilevato che "il Centro di primo soccorso ed identificazione, destinato per legge a una permanenza breve limitata alla identificazione dei migranti, appare strutturalmente incompatibile con l'esigenza del prolungato regime di isolamento a cui dovrebbero essere sottoposti i cittadini non comunitari in arrivo". (ITALPRESS). fsc/red 27-Feb-20 09:49