Umberto Gandini eletto all'unanimita' nuovo ad della Lega Basket

BOLOGNA (ITALPRESS) - L'Assemblea della Lega Basket di serie A, riunita a Bologna anche tramite videoconferenza, ha provveduto a istituire la figura dell'Amministratore Delegato individuando all'unanimita' in Umberto Gandini la persona designata all'incarico. Nato l'11 aprile 1960, per il varesino si tratta della prima esperienza da dirigente fuori dal calcio. In passato, ha lavorato per il Milan dove ha anche ricoperto gli incarichi di team manager e direttore esecutivo, quindi dal 2016 al 2018 e' stato ad della Roma. Negli anni, ha svolto incarichi anche in Uefa e Fifa ed e' stato vicepresidente dell'Eca. (ITALPRESS). gm/red 26-Feb-20 16:12