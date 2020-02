Positiva al coronavirus partorisce a Piacenza, il bimbo e' negativo

BOLOGNA (ITALPRESS) - Una donna incinta, ricoverata a Piacenza, e positiva al coronavirus "ha partorito senza problemi". Lo ha riferito l'assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia Romagna Sergio Venturi incontrando la stampa nel consueto punto con i giornalisti sull'emergenza coronavirus. "Il piccolo sta bene e non e' positivo", ha aggiunto Venturi. La donna viene dalla Lombardia e "ora il bimbo sara' seguito nell'ospedale di Piacenza". Sale a 47 il numero di persone positive al coronavirus in Emilia-Romagna. "Sono circa venti in piu' rispetto a ieri sera", ha spiegato l'assessore alle Politiche per la salute Sergio Venturi incontrando i giornalisti. "Ieri mi ero 'ringalluzzito' per rispetto al fatto che era diminuito il numero degli incrementi. Invece, stanotte, c'e' stato un forte recupero rispetto ai tamponi in giacenza da analizzare", ha aggiunto Venturi. Di questi pazienti, 28 si trovano a Piacenza, 8 a Modena, 8 a Parma e 3 a Rimini. "Solo tre sono in terapia intensiva, la maggior parte sono a casa", ha precisato Venturi. L'Emilia-Romagna, pero', regista il primo decesso. "Si tratta - ha riferito l'assessore - di un paziente lodigiano che si e' presentato a Piacenza". (ITALPRESS). cin/mgg/red 26-Feb-20 19:34