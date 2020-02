Coronavirus, fino a sabato scuole chiuse a Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) - Scuole chiuse fino a sabato a Napoli. Ad annunciarlo il sindaco, Luigi De Magistris. "Abbiamo predisposto, nell'ambito della prevenzione per la riduzione del rischio contagio da Coronavirus, una serie di misure: ci atteniamo ai protocolli nazionali, dal momento che Napoli finora non ha avuto casi, e' molto importante mettere in campo delle azioni di ulteriore prevenzione, quindi da qui a sabato contiamo di programmare una massiccia attivita' di igienizzazione e sanificazione - aggiunge De Magistris -. Fino a sabato sicuramente le scuole rimangono chiuse. Non c'e' da avere ne' paura ne' panico, ma e' un modo per alzare ulteriormente la sicurezza nel nostro territorio. Non e' il momento delle polemiche, guardiamo avanti". Su Facebook, De Magistris ha annunciato inoltre di aver "istituito formalmente il tavolo di monitoraggio permanente sull'emergenza nazionale coronavirus". "Alla presenza dei responsabili sanitari e dei massimi esperti medici valutiamo le azioni piu' idonee per tutelare la salute della nostra comunita'. Facciamo tutto cio' che e' nelle nostre possibilita'. Agire, senza panico", ha concluso De Magistris. (ITALPRESS). fsc/com 26-Feb-20 11:40