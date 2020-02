Coronavirus, Conte "Concentrati per contenere epidemia"

ROMA (ITALPRESS) - "Non dobbiamo drammatizzare, dobbiamo mantenere un atteggiamento prudente e seguire le raccomandazione che ci vengono dalla comunita' scientifica, le regole di condotta che abbiamo diffuso e noi che abbiamo delle responsabilita' maggiore vi assicuro che siamo concentrati per contenere epidemia ed evitare la diffusione del contagio". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, a 'L'Aria che tira' su La7. "Le misure sono molto rigorose, sono di massima cautela per cercare di contenere la diffusione dell'infezione, dobbiamo essere consapevoli che per valutare l'effetto contenitivo abbiamo bisogno di alcuni giorni", ha aggiunto. Il premier ha osservato che "tutte le misure che ci vengono raccomandate hanno una base scientifica. Ci dobbiamo mantenere flessibili rispetto all'evoluzione di questa situazione, e' chiaro che tra una settimana le rivedremo". Infine, secondo Conte, le limitazioni nei confronti degli italiani fuori all'estero "non sono situazioni accettabili. Noi stiamo adottando una linea di massimo rigore e di trasparenza, ieri c'e' stata una proficua riunione tra Speranza ed i suoi omologhi Ue, di massima condivisione e con massima trasparenza sui dati e oggi ho avuto una telefonata con Kurz che ha apprezzato molto le misure che stiamo attuando". (ITALPRESS). tan/ads/red 26-Feb-20 16:18