Astaldi, da Assemblea obbligazionisti ok a concordato preventivo

ROMA (ITALPRESS) - L'Assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito emesso da Astaldi ha approvato la proposta di concordato preventivo in continuita' aziendale diretta di Astaldi nell'ambito della procedura concordataria. Il via libera e' arrivato con il voto favorevole dell'80,05% dei presenti. L'esito della votazione dell'Assemblea sara' espresso dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti in sede di Adunanza dei Creditori gia' fissata dal Tribunale di Roma per il 26 marzo 2020 alle 10.30. (ITALPRESS). sat/abr/com 25-Feb-20 18:15