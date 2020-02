Coronavirus, c'e' un'ipotesi sui "pazienti zero" in Veneto

ROMA (ITALPRESS) - C'e' un'ipotesi sui "pazienti zero" del focolaio di coronavirus Covid-19 in Veneto. Si tratterebbe di un gruppo di circa otto cinesi. "Probabilmente sono tornati in Italia dalla Cina attraverso uno scalo aereo in Germania o Olanda. Uno o due di loro risulterebbero positivi al coronavirus, pensiamo che possano essere i cosiddetti pazienti zero", ha detto al Gr1 della Rai il sindaco di Vo' Euganeo Giuliano Martini. Di Vo' Euganeo era originario Adriano Trevisan, 78 anni, la prima vittima italiana della malattia. Si ipotizza che il gruppo di cinesi di cui parla il sindaco Martini frequentasse lo stesso bar nel quale si recava spesso Trevisan. (ITALPRESS). sat/red 23-Feb-20 09:54