Coronavirus, in Veneto la prima vittima italiana

PADOVA (ITALPRESS) - In Veneto la prima vittima italiana del Coronavirus. Un uomo di 78 anni e' morto nella tarda serata di ieri all'ospedale di Monselice dove era ricoverato, in terapia intensiva, da un paio di settimane. L'uomo era originario di Vo' Euganeo (Padova), dove ieri e' stato accertato un altro caso. In Italia al momento i contagi accertati sono 17: 16 in Lombardia e uno in Veneto. Intanto, e' atterrato alle 6.37, a Pratica di Mare l'aereo dell'Aeronautica Militare proveniente dal Giappone che ha riportato a casa 19 italiani che erano a bordo della "Diamond Princess", la nave da crociera bloccata in Giappone dall'emergenza Coronavirus. Lo rende noto il ministero della Difesa precisando che i 19 italiani, dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola. (ITALPRESS). fsc/red 22-Feb-20 08:23