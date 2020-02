«Coi valori della fede cambieremo l'economia»

A The Economy of Francesco saremo in tanti, più di 2.000 giovani provenienti da oltre 100 Paesi del mondo. Ci incontreremo per sognare e disegnare insieme un nuovo cammino. Tante lingue, ma un solo linguaggio: quello di un’economia profetica e attenta soprattutto ai bisogni degli ultimi che sono sempre coloro che più di tutti scontano gli errori di una politica economica e sociale incoerente, basata sulla legge del potere e del denaro.

Per riprendere le parole del messaggio che papa Francesco ha scritto in occasione dell’evento, noi giovani sentiamo la necessità di incontrarci per «studiare e praticare una economia diversa, che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda». I giovani, quindi, sono i veri protagonisti dell’evento che avrà luogo ad Assisi dal 26 al 28 marzo 2020 ma dove già dal 24 marzo 500 ragazzi saranno chiamati a lavorare ad un pre-evento che sarà come fermento per i successivi tre giorni.

"Finanza e umanità", "profitto e vocazione", "business and peace": ecco i temi sui quali gli under 35 si confronteranno ad Assisi

Il Papa ha invitato a partecipare coloro che sotto i 35 anni di età sono economisti o studiosi di economia, imprenditori e change makers per rianimare l’economia di oggi e «promuovere insieme, attraverso un patto comune, un processo di cambiamento globale che veda in comunione di intenti non solo quanti hanno il dono della fede, ma tutti gli uomini di buona volontà». Non saranno giorni spesi a produrre documenti, non ci sarà affanno nello svolgimento delle giornate, ma al contrario sarà vissuto tutto in un clima di gioia, in modalità “slow thinking”. Daremo valore a tutti i momenti, soprattutto quelli relazionali, consapevoli che questo sarà un tempo di “Kairòs”, dove non si potrà affrontare di tutto, ma che tutto sarà affrontato con la grazia di Dio. Sono stati costituiti 12 villaggi tematici che avranno luogo in 12 luoghi differenti della città di Assisi per ospitare i giovani impegnati nei 5 giorni dell’evento. I villaggi saranno il cuore pulsante delle giornate, pensati per lavorare in modo plenario ma anche in workshop e in piccoli tavoli da lavoro. Saranno presenti dei punti di ristoro e di networking per poter restare sempre interconnessi anche con chi non sarà presente quei giorni ad Assisi. Ogni villaggio sarà accompagnato da un keynote speaker, cultore o cultrice della scienza economica, sociale e ambientale.

Tra i nomi spiccano quelli di Amartya Sen e di Muhammad Yunus, rispettivamente premi Nobel per l’economia 1998 e per la pace 2006. E ancora l’attivista e ambientalista indiana Vandana Shiva, l’economista statunitense Jeffrey Sachs, l’economista italiano Stefano Zamagni, l’economista inglese Kate Raworth, il sociologo italiano e fondatore di “Slow Food” Carlo Petrini e tanti altri. Il loro principale contributo sarà quello di ispirare e illuminare i lavori durante l’evento e di confrontarsi, anche con colloqui privati, con i giovani presenti. In molti dei villaggi saranno trattati temi che si presentano in apparente contrasto. Ad esempio avremo il villaggio “Finanza e Umanità”, “Profitto e Vocazione”, “Business and peace”, “Management e dono”.

L’evento culminerà nella giornata di sabato 28 marzo quando Assisi e tutti i giovani attenderanno l’arrivo di Papa Francesco per firmare insieme con lui un patto comune che segnerà il confine tra il passato e il futuro. Un patto che sarà l’inizio di un processo più grande coinvolgendo tutte le generazioni affinché un domani con fierezza si potrà dire: quel giorno c’ero anch’io!

Abbiamo rivolto delle domande a Giulia Gioeli, Giulia Santi e Valentina Cattivelli (nelle foto in basso), tre ragazze del Comitato di Economy of Francesco. Le loro risposte hanno tutta la forza e la freschezza che questo evento porta con sé.



Cosa significa partecipare ad Assisi 2020?

Giulia G. Far parte di una grande famiglia. Poter seguire l’organizzazione dell’evento insieme ad altri giovani proveniente da tutto il mondo mi permette di poter conoscere e confrontarmi con diverse realtà. So che l’evento di marzo potrebbe cambiare realmente le cose. Emerge il bisogno di un cambiamento, che parta da noi giovani, solo unendoci, confrontandoci e riconoscendoci possiamo cambiare le cose, per ritrovarci e ritrovare una dimensione migliore.

Valentina C. Partecipare ad Assisi 2020 vuol dire essere parte dell´avvio di un processo di cambiamento, ispirato e condiviso, che coinvolge migliaia di giovani: un grande privilegio, ma anche una grande responsabilità. Vuol dire infatti mettere in campo tutte le mie competenze e capacità per stimolare un cambiamento dal basso che ad Assisi si attiverà grazie alle esperienze, competenze, desideri, sogni ed entusiasmo di tantissimi ragazzi che come me hanno bisogno di restituire quanto di bello ed importante fino ad ora si è ricevuto per migliorare la vita di chi invece, per estrazione sociale o economica, non ne ha potuto godere.

C'è ancora spazio per cambiamenti nella nostra epoca?

Giulia G. In una società in cui a causa di crisi economiche, di un cattivo utilizzo delle nuove tecnologie e di una visione distorta della globalizzazione che ha portato ad un’alienazione della persona, si sono persi i veri valori alla base della comunità. Valori come libertà, uguaglianza, altruismo, solidarietà e fraternità si perdono rendendo più difficile l’educazione al bene comune. Sorge la necessità di diffondere un paradigma economico civile focalizzato sulla cooperazione, la mutualità, la fiducia e la felicità. Dobbiamo mirare a una fraternità legata a una felicità pubblica che persegua il bene comune, possibile solo attraverso la cooperazione di tutti per uno sviluppo civile ed economico.

Giulia S. Ne sono fermamente convinta: è possibile mettere in atto un modello economico nuovo basato sull’equità, la fraternità e la solidarietà. Occorre correggere i modelli economici e rimettere l’uomo al centro. L’economia al servizio dell’uomo e non il contrario.

Se l'economia non cambia verso quale futuro stiamo andando? Qual è l'alternativa?

Giulia S. Se l’economia non cambia, l’uomo si impoverisce, si impoveriscono le relazioni, la società, si distrugge il pianeta. L’alternativa è un’economia che guarda a uno sviluppo sostenibile che tiene conto dei suoi effetti nella società nel suo complesso. È forte oggi l’esigenza di rimettere al centro il bene comune. Tutti siamo chiamati a rivedere i nostri schemi.

Valentina C. Purtroppo le previsioni future sono preoccupanti. I dati sulla pressione antropica sulle risorse naturali confermano un eccessivo uso di acqua e suolo, oltre che un peggioramento della qualità dell´aria e dei mari. L’overshoot day, ossia il giorno in cui le risorse del pianeta si esauriscono, si anticipa ogni anno che passa. L’anno scorso è accaduto il 29 luglio. Ciò vuol dire che per 5 mesi abbiamo utilizzato più risorse di quelle che il nostro pianeta è capace di rigenerare naturalmente. E ciò non è più sostenibile. Non abbiamo un altro pianeta o un pianeta B. Qualche segnale di inversione di tendenza però si sta registrando. Pratiche di preservazione del paesaggio, anche quello agricolo, di riduzione degli sprechi, da quelli alimentari a quelli elettrici, si stanno diffondendo. Lo stesso vale per l´uso di materiali alternativi alla plastica. Il moltiplicarsi di queste iniziative è sicuramente da applaudire.

Se l'economia si rivolge ai giovani, significa che vede un potenziale in loro. Qual è la vostra forza?

Giulia G. Ad Assisi i protagonisti siamo noi giovani, con le nostre idee sul mondo. La nostra forza è data dal fatto che ognuno di noi nel nostro piccolo sta già cercando di cambiare la realtà in cui vive nei diversi ambiti in cui opera. L’evento di marzo ci darà la possibilità di poter unire queste idee in un grande contenitore di idee e prassi e credo non ci sia strumento più potente di unire tanti giovani pieni di voglia di fare e di cambiare ciò che non va.

Giulia S. Io credo che la forza dei giovani sia di avere il desiderio di un avvenire bello e gioioso, di non essere disillusi sulla vita, sulle cose che non vanno. Mi auguro quindi di rispondere all’invito di papa Francesco di essere profezia di un’economia attenta alla persona e all’ambiente.

Valentina C. Sicuramente sì, ma non solo potenziale. Io credo che i giovani abbiano già forza, entusiasmo, coraggio, voglia di fare, idee, preparazione…e tutto molto di più di quanto alcune statistiche o editoriali ci vogliano fare credere. Quello che manca è forse lo spazio dove poter esprimere queste capacità effettive, ma Economy of Francesco è lo spazio di cui abbiamo bisogno. Questo incontro indimenticabile è l'inizio di un cammino di luce e di speranza nuova.