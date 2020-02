Venture Capital, nel 2019 record di operazioni sia per numero che per valore

Investimenti a 597 milioni di euro (521 milioni nel 2018) per un totale di 148 deal, (102 nel 2018) considerando anche i follow on. Insieme ai business angel, il dato è pari a quasi 650 milioni di euro: sono i dati essenziali emersi nella dodicesima edizione del Rapporto di ricerca Venture Capital Monitor – VeMTM sulle operazioni di venture capital realizzate in Italia nel 2019. Lo studio è stato realizzato dall’Osservatorio Venture Capital Monitor – VeMTM attivo presso la Business School della LIUC - Università Cattaneo in collaborazione con AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, Intesa Sanpaolo Innovation Center ed E.Morace&Co Studio Legale. Dunque, il 2019 si è chiuso con 148 operazioni (initial e follow on); erano 102 l’anno prima. Se si guarda ai nuovi investimenti, solo initial, questi sono stati 121 rispetto ai 78 del 2018 (+55%). Nel 2019 l’ammontare investito totale è stato pari a 597 milioni di euro, rispetto ai 521 milioni dell’anno precedente. Stabili i follow on, che sono passati dai 24 del 2018 ai 27 dello scorso anno, con un incremento dell’ammontare investito che passa da 98 a 161 milioni di euro, +64%. Oltre a questi risultati, lato business angel, (dati Iban, associazione italiana business angels) gli investimenti realizzati nel 2019 ammontano a 53 milioni di euro su 88 deal, in crescita rispetto ai circa 40 milioni dell’anno precedente. L’ammontare complessivo della filiera early stage è pari a quasi 650 milioni di euro (dato VeM più dato Iban), distribuiti su 236 round di investimento.

“Nel 2019 si vedono risultati positivi nel mondo del venture capital grazie anche all’azione delle attività svolte dal Fondo Italiano d’Investimento” afferma il presidente AIFI Innocenzo Cipolletta, “Sono sicuro che con le attività che a breve avvierà Cdp Venture Capital sgr, ci sarà ulteriore impulso allo sviluppo di un ecosistema di venture capital e a favore delle nuove iniziative legate all’innovazione”. Il numero degli investitori attivi (coloro che hanno condotto almeno un’operazione durante l’anno) si attesta a 130 a cui si aggiunge la categoria dei business angels, in crescita del 17% rispetto all’anno precedente; il numero degli investimenti è stato pari a 211 rispetto ai 168 del 2018; in merito alla provenienza degli investitori, il numero dei deal realizzato da operatori stranieri, pari al 35%, risulta in aumento rispetto allo scorso anno (era il 30% nel 2018). “Il 2019 vede anche una ulteriore crescita dei follow on, segnale di come l’attività del fondo di venture capital non si limiti ad un semplice investimento iniziale, ma costituisca un vero e proprio avvio di un percorso che vede l’affiancamento dell’operatore al progetto”, afferma Anna Gervasoni, che presiede il Comitato Scientifico del Venture Capital Monitor - VeMTM. “Per effettuare il salto dimensionale decisivo bisogna attivare anche fondi cosiddetti scaleup e interagire in modo più attivo col modo Corporate”.