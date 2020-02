Tesla raccoglie altri soldi (dopo aver detto di non volerli) e vola in Borsa

Ben 2,31 miliardi di dollari: è il nuovo, enorme ammontare che Re Mida-Musk ha raccolto a Wall Street vendendo azioni della sua Tesla agli investitori in nome – quel che è più straordinario – di non meglio precisati “scopi generali”! Ed ancor più incredibile è che non più tardi di tre settimane fa il miliardario genialoide aveva dichiarato al mercato che non avrebbe più chiesto risorse finanziarie per un bel pezzo! Detto, e subito smentito: ma alla Borsa piace così…

Infatti, al buon esito del nuovo collocamento, Wall Street ha reagito facendo crecere il prezzo dai 767 dollari dell’offerta a 917 dollari per azione. Lo stesso Musk ha acquistato circa 10 milioni di dollari in azioni dell'offerta, mentre il co-fondatore di Oracle e membro del consiglio di amministrazione di Tesla, Larry Ellison, circa 1 milione di dollari di azioni Tesla, secondo il deposito titoli. Tre settimane fa, duranta la call-conference sui dati del quarto trimestre 2019, un investitore aveva chiesto a Musk se avrebbe voluto raccogliere nuovo denaro e quello, bugiardissimo, aveva detto che no, non avrebbe avuto senso “perché ci aspettiamo di generare cassa nonostante questo livello di crescita".

Forse però tanta euforia deriva dalle indiscrezioni tecnologiche che trapelano dal quariter generale di Musk sulle nuove batterie di imminente lancio che porterebbero l’autonomia delle vetture Tesla a quota 800 chilometri: come le migliori auto a benzina. Se così fosse, sarebbero dolori per i concorrenti. Ma ci si può fidare di un bugiardo?