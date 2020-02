Sport digitale e inclusione, a Maddaloni sbarca il Road Show della Lnd

MADDALONI (CASERTA) (ITALPRESS) - Sbarca al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni, in provincia di Caserta, il Road Show "2K20". Tredicesima tappa per il campionato eSport promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti, una tre giorni di sfide a Fifa20 su PlayStation 4 che decretera' la squadra vincitrice del titolo regionale. Nella giornata inaugurale si e' tenuta la tavola rotonda "Educare giocando, lo sport digitale come strumento di inclusione", promossa dalla Lnd e dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi, che ha ricordato nel centenario dalla nascita il fondatore don Salvatore D'Angelo. "Questa iniziativa - ha sottolineato il presidente della Lnd, Cosimo Sibilia - ha un grandissimo valore non solo sportivo, ma sociale e culturale. Siamo felici perche' con questa tredicesima tappa abbiamo manifestato ancora una volta la nostra vicinanza alle esigenze dei giovani, alla loro inclusione e a tutto quello che insieme dobbiamo portare avanti per raggiungere questo obiettivo. Cercheremo - ha aggiunto - di portare avanti la cultura dello sport anche nelle scuole". L'appuntamento campano, oltre al titolo regionale, mette in palio anche un posto per le finali nazionali in programma a Firenze, nel tempio del calcio di Coverciano, a fine aprile. (ITALPRESS). fpa/ari/red 21-Feb-20 17:10