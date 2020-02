L’economia giapponese frena più che mai dal 2014

La terza economia più grande del mondo si è ridotta negli ultimi tre mesi del 2019 al suo tasso di declino più rapido dal 2014, e molto più velocemente di quanto gli investitori si aspettassero. Questa accelerazione potrebbe avere qualcosa a che fare con un'imposta sulle vendite che è arrivata in ottobre: la spesa per i consumi ha visto un calo dell'11% in quel trimestre, trascinando giù l'economia giapponese nel suo complesso.

Non è una novità per il Giappone, con un aumento delle imposte del 2014 che ha avuto un effetto simile. Il governo ha quindi adottato alcune misure preventive di rilancio dell'economia per contribuire ad attutirne gli effetti. Ma i dati di lunedì sembrano suggerire che non hanno funzionato - e dato che la banca centrale giapponese ha già abbassato i tassi di interesse in territorio negativo, non c'è molto che possa fare.

Anche se gli investitori minimizzano l'aumento dell'imposta sulle vendite come una tantum, non è che le prospettive del Giappone siano particolarmente rosee: si prevede che l'economia del Paese subirà un nuovo colpo a causa dell'epidemia di coronavirus. E se questo dovesse portare la sua economia a ridursi nuovamente nel primo trimestre del 2020, il Giappone si troverebbe in una fase di recessione, ovvero due trimestri consecutivi di declino economico. Gli investitori cominciano a innervosirsi al pensiero, e questo potrebbe essere il motivo per cui le azioni nipponiche sono tutte scese di valore ultimamente.