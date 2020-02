Coronavirus, Speranza "Italia e' pronta, necessarie scelte forti"

MILANO (ITALPRESS) - "L'Italia e' pronta. Avevamo preparato nei giorni scorsi un piano, ora si tratta di attuarlo nel modo piu' efficace possibile. Ci sono scelte forti che dobbiamo prendere, per circoscrivere un'area, l'obiettivo essenziale e' trattenere il virus dentro una specifica area geografica". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa in Regione Lombardia sul coronavirus cinese. "Siamo gli unici in Europa ad aver bloccato i voli da e per la Cina e ad aver introdotto la quarantena", ha aggiunto il ministro. "A chi sollevava dubbi sui rapporti diplomatici abbiamo sempre fatto presente che la priorita' e' la tutela della salute", ha evidenziato. (ITALPRESS). sat/abr/red 21-Feb-20 18:58