Coronavirus, due casi anche nel Padovano. Zaia: "Misure rigorose"

ROMA (ITALPRESS) - Due casi di Coronavirus sono stati accertati nel Padovano. Entrambi riguardano il Comune Vo' Euganeo. "Riunita d'urgenza a Padova la task force istituita per fronteggiare l'epidemia - scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia su Facebook -. La situazione e' in evoluzione e tutte le strutture preposte - Comune di Vo' Euganeo, Protezione Civile regionale, Dipartimento prevenzione, Azienda Ospedaliera di Padova, Ulss 6 Eugane - stanno lavorando in strettissimo coordinamento con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. Si stanno predisponendo misure rigorosissime di contenimento". (ITALPRESS). mgg/abr/red 21-Feb-20 19:25