A Roma dieci ore interamente dedicate alla poesia

ROMA (ITALPRESS) - Dieci ore interamente dedicate alla poesia nelle sue diverse sfaccettature e lingue: tutto questo e' stata la XIV edizione della manifestazione "Ritratti di poesia" che quest'anno ha cambiato la sua sede, passando dal Tempio di Adriano al foyer dell'Auditorium Conciliazione, a pochi passi dal Vaticano. La rassegna, ideata nel 2006 da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale, ha visto avvicendarsi numerosi poeti in una serie di incontri, reading e interviste. Diversi gli autori italiani sul palco cosi' come gli stranieri, tra cui il Premio Pulitzer per la Poesia 2008 Philip Schultz, ex dislessico, che ha scritto un libro di ricordi sul suo disturbo neurologico. A conclusione il concerto "Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti", con la partecipazione di Mogol e del cantante Gianmarco Carroccia. Emmanuele Emanuele ha consegnato il Premio Fondazione Terzo Pilastro - Ritratti di Poesia, alla poetessa romena Ana Blandiana, nota anche per avere combattuto per l'affermazione dei diritti civili in Romania, e a Paolo Valesio. "Forse questa crisi, che continua a imperversare, sparirebbe se il nostro paese tornasse a quei valori storici che lo hanno contraddistinto nel mondo come la poesia - ha detto Emmanuele - invece dedica alla cultura lo 0,1% del Pil". Da questa costatazione nasce l'iniziativa, "durata 14 anni e spero per i prossimi 14 continuera'. Abbiamo percorso una strada nella quale la poesia, per un giorno, e' tornata protagonista. Protagonista perche' la mia visione della interconnessione, di un rapporto con il mondo che ci circonda, ha fatto si' che in questa giornata possiamo premiare i grandi uomini di altri paesi", ha affermato il presidente della Fondazione Terzo Pilastro - Internazionale. (ITALPRESS). mac/abr/red 21-Feb-20 23:26